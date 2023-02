PONTECAGNANO FAIANO, SCAFATI E CAMPAGNA: TRE NODI DA SCIOGLIERE PER IL CENTRO DESTRA

Tre comuni importanti, due nei quali il Centro Destra arriva da uscente al Governo (Scafati e Campagna), quello di Pontecagnano Faiano decisivo perchè influenzato, e non poco, dalle dinamiche del Comune capoluogo. Il centro destra della Provincia di Salerno non ha ancora convocato una riunione provinciale dei partiti per stabilire una linea da portare avanti nei principali comuni chiamati al voto per la prossima primavera. C’è tempo, è vero, ma non tanto, considerato che a Pontecagnano Faiano il sindaco uscente Giuseppe Lanzara dall’inizio dell’anno è nel pieno della sua campagna elettorale. Diverso il discorso per Campagna e Scafati dove il Partito Democratico stenta a trovare una soluzione unitaria che possa andare bene anche a tutti i potenziali alleati. Intanto, in settimana, potrebbe conoscersi la data fissata dal Ministero dell’Interno per la celebrazione delle elezioni amministrative di primavera: a quel punto anche la macchina politica del centro destra si metterà in moto.

