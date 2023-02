SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO GUIDA LA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE

In prima fila, con tanto di vestito da Mercoledi’, per il ritorno in piazza della sfilata dei Carri di Carnevale del Comune di San Cipriano Picentino, questa mattina, c’era anche il Sindaco Sonia Alfano, accompagnata da alcuni membri della Giunta. Fare comunità fino in fondo, questa la filosofia dell’amministrazione comunale dei Picentini.

Grande successo per la prima giornata del Carnevale Sanciprianese che oggi ha visto sfilare i carri allegorici nelle frazioni Filetta, Pezzano e Campigliano. L’amministrazione ringrazia tutte le associazioni ed i volontari per il lavoro fatto per realizzare i carri, le parrocchie, tutti coloro che si sono mascherati e che si sono impegnati a vario titolo per la riuscita di questa giornata di spensieratezza, la Polizia Municipale e l’associazione Anta.

Grazie! La comunità aveva bisogno di leggerezza!

Ci vediamo Domenica 19 Febbraio a San Cipriano Capoluogo!

Non Mancate!