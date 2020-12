RIFORMA DEL MES. HA RAGIONE DI MAIO: I PARLAMENTARI HANNO PAURA DI TORNARE A CASA

Sono talmente tanti gli eletti in Parlamento e sono talmente pochi i futuri posti disponibili (per il taglio dei parlamentari ma anche per il mutato clima politico) che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno davvero paura di votare contro la Riforma del Mes.

La minaccia di Luigi Di Maio, riportata in diversi retroscena dai quotidiani nazionali, punta al cuore del problema: o voti questa minestra, o ti butti dalla finestra. Ed in questo caso la finestra si trova ad un piano molto alto di un palazzo fragile e delicato. Insomma, dopo aver votato tutto ed il contrario di tutto, pur di rimanere in Parlamento, perchè, adesso, i parlamentari del M5S non dovrebbero votare anche la riforma del Mes? Se è vero che questo governo, per esplicita ammissione dei suoi componenti, è nato per evitare il voto e, quindi, la vittoria Salvini & Meloni alle politiche, pare strano scandalizzarsi per il prosieguo di un cammino che di politico ha poco o nulla. Ci sono in gioco altri due anni in Parlamento, con annessi e connessi: voi ci rinuncereste?