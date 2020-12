EBOLI, COMUNALI 2021. IL PARTITO DEMOCRATICO PARTE DAL NOME DI LUCA SGROIA

E’ Luca Sgroia, Sindaco facente funzione ad Eboli dopo il ciclone giudiziario che ha travolto l’amministrazione Cariello, il nome sul quale il Partito Democratico punta per le prossime elezioni Comunali della primavera 2021. Sgroia, già reggente del Pd nel centro della Piana del Sele, da sempre vicino alle posizioni di De Luca ed anche di Piero De Luca, starebbe già al lavoro per una possibile candidatura a sindaco nel Comune di Eboli dove si respira una atmosfera abbastanza frizzante, con tanti potenziali candidati a sindaco. Luca Sgroia, inoltre, pur non candidadosi personalmente, nel corso della ultima campagna elettorale dello scorso settembre, ha allestito la lista vicina al Partito Democratico, coordinando l’attività di candidati e consiglieri uscenti.

