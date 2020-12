SALERNO, EBOLI E BATTIPAGLIA: PER LE COMUNALI RIUNIONE DEL CENTRO DESTRA

E’ in programma per la metà della settimana la riunione dei Coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per avviare, su base locale, la discussione in vista delle elezioni comunali che, nella prossima primavera, interesseranno i Comuni di Salerno, Eboli e Battipaglia. Un test considerato molto importante per tutto il centro destra che, proprio negli ultimi giorni, sembra aver avviato la macchina organizzativa per le elezioni amministrative della prossima primavera nei comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti. L’idea è quella di presentare simboli e liste di partito, lasciando da parte le sirene del civismo che, almeno per il centro destra, non sembrano funzionare piu’ di tanto.

Il tema del civismo tiene banco, soprattutto, nel Comune capoluogo dove un pezzo del centro sinistra, che non si riconosce nella candidatura di Enzo Napoli, sta corteggiando i partiti del centro destra, invitandoli a partecipare ad una vasta alleanza, ma “sotto mentite spoglie”, ovvero senza i simboli.