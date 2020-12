COMMISSIONI REGIONALI ANCORA FERME: TUTTI AL LAVORO PER IL BILANCIO

Le Commissioni Permanenti del Consiglio Regionale della Campania, anche se puntualmente convocate, attendono l’avvio della vera e propria attività legislativa, al momento ferma al palo, in attesa di conoscere le decisioni che riguardano il Bilancio di Previsione 2021. Tutta l’attività degli uffici, ad oggi, è assorbita dal lavoro di preparazione per la redazione del Documento di Pianificazione Finanziaria ed Economica che arriverà in aula, per la sua discussione ed eventuale approvazione, entro la fine del 2020.

Anche nel corso della prossima settimana le Commissioni Permanenti si riuniranno ma non vi sono, al momento, Disegni di Legge da valutare e da avviare per l’iter di approvazione.