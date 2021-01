ROBERTO DE LUCA: UN LIBRO SULL’INDAGINE DI FANPAGE. PRONTO A TORNARE IN CAMPO ?

Come anticipato questa mattina dal quotidiano IL MATTINO, è in uscita il libro scritto da Roberto De Luca, ex assessore comunale al bilancio di Salerno, sui 18 mesi dell’indagine della Procura di Napoli scaturita dall’intervista realizzata da FANPAGE sul suo presunto, poi dichiarato inesistente, coinvolgimento sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania.

Una uscita che, evidentemente, era stata già programmata da tempo e che arriva proprio nel momento piu’ caldo della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali di Salerno.

Una scelta non casuale, anche perchè Roberto De Luca, proprio all’indomani dell’avvio dell’inchiesta giudiziaria, rassegno’ le dimissioni dalla carica di assessore al bilancio, lasciando, di fatto, la vita politica pubblica.

Ora tutto è diverso, anche le condizioni politiche che si vivono in città a Salerno che sono ben lontane da quelle di 5 anni fa. Tutto è diverso, tutto è possibile.