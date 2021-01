SALERNO. ANTONIO CAMMAROTA: “TRASPARENZA SU TAMPONI E CASI COVID IN CITTA’ “

“In seguito alla riapertura delle scuole molte famiglie salernitane hanno manifestato preoccupazione per la mancata chiarezza sui dati Covid nella città di Salerno da parte del Sindaco”.

Lo denunciano in una nota Francesco Vota e l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo consiliare de La Nostra Libertà, i quali rimarcano come “le scuole hanno operato tutte le misure necessarie ma invece il Sindaco non rende noto, come fanno gli altri sindaci con bollettini pubblici quotidiani, la situazione epidemiologica in città.”

“E’ opportuno aumentare il tracciamento dei contagi”; concludono Vota e Cammarota, “e praticare i tamponi rapidi per docenti e personale almeno una volta alla settimana, mettendo a disposizione risorse e strutture, coinvolgendo le professionalità pubbliche e private”.