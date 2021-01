CORRADO MATERA SCRIVE ALLA GIUNTA: “INTERVENTI IMMEDIATI PER I DANNI NEL VALLO DI DIANO”

Con una lettera indirizzata, questa mattina, al Vice Presidente della Giunta Fulvio Bonavitacola ed ai vertici della Protezione Civile Regionale, il Consigliere Regionale Corrado Matera sollecita un intervento immediato per i danni, provocati dalla pioggia e dall’ondata di maltempo, nel corso dell’ultimo fine settimana.

“Ho già interessato per quanto di mia competenza”, scrive nella lettera Corrado Matera, “il locale Consorzio di Bonifica ma al fine di ridurre al minimo i danni futuri e per intervenire sulle criticità già esistenti, chiedo di stringere i tempi per gli interventi già programmati dalla Regione Campania per le operazioni relative al Fiume Tanagro”.

Corrado Matera, nella lettera immediatamente inviata alla Regione Campania, si fa portavoce “della preoccupazione, condivisa dai Sindaci del Territorio, che il persistere delle condizioni di maltempo e le copiose piogge possano aggravare, ancora di piu’, la situazione”.