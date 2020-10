SALERNO. CAMMAROTA: “IL COMUNE FA SUA LA NOSTRA PROPOSTA SU DEHORS”

“Con viva soddisfazione apprendiamo dalle dichiarazioni del Sindaco che è stata accolta la nostra proposta di prorogare gli spazi esterni di occupazione pubblica per bar e ristoranti anche per il periodo invernale”

Lo afferma in una nota l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo al Comune di Salerno de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, il quale ricorda “come sono ancora affissi i nostri manifesti pubblici nei quali sin dal 6 ottobre avevamo proposto di prorogare l’occupazione esterna gratuita a scadere il prossimo 31 ottobre per tutto il periodo invernale, perché con il covid in tanti non entreranno nei locali chiusi e molti bar e ristoranti saranno costretti a chiudere con un colpo mortale per la nostra economia”

“L’amministrazione aveva prima risposto che ci volevano i contributi governativi”, afferma Cammarota, “ma poi, di fronte all’evidenza, ovvero che non ci sono perdite per le casse comunali perché a titolo oneroso nessuno ne richiederebbe, finalmente la proposta, condivisa con molti consiglieri comunali, è stata accettata” “Ora”, conclude Cammarota, “si accolgano le altre nostre proposte, il rinvio secco della tari e gli sgravi sui parcheggi per chi acquista e consuma”