Il Consigliere Comunale Antonio Cammarota rilancia la possibilità di procedere alla somministrazione dei vaccini anti influenzali in sicurezza, in piazza, con il sostegno dei mezzi in possesso alle associazioni di volontariato. E dopo aver inviato una lettera al Sindaco Vincenzo Napoli, anche dal Presidente dell’Humanitas Roberto Schiavone arriva la disponibilità a poter effettuare gli screening all’aperto.

