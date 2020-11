SALERNO. CELANO CONTRO SINDACO NAPOLI: “ASSEMBRAMENTI? NON CI SONO AL MERCATO COLDIRETTI?”

Nei giorni scorsi con la Campania in zona gialla, l’amministrazione comunale, per dimostrare ubbidienza incondizionata al Governatore, procedeva alla chiusura del lungomare e per questo fine settimana anche di piazza San Francesco.

Lo dichiara il consigliere comunale di Salerno Roberto Celano.

Nel mentre siamo in zona rossa, con i mercati “parzialmente” chiusi (aperti solo per la vendita di generi alimentari) e con piazza San Francesco ieri inibita ai cittadini per evitare assembramenti, oggi il Sindaco di Salerno inaugura e fa svolgere il mercato della coldiretti in piazza San Francesco, come a dire: “passeggiate in tranquillità”. Ben venga ovviamente, in spazi però larghi ed idonei, il mercato della coldiretti, che consente a coltivatori diretti di avere un piccolo reddito dal proprio lavoro, autorizzare però lo stesso in una piazza non eccessivamente larga e chiusa il giorno prima per evitare che la gente si accalcasse, appare un’idea alquanto demenziale. Ancora una volta prendiamo atto della “coerenza” di sistema…