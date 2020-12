SALERNO, COMUNALI 2021. C’E’ ANCHE IL PIANO C CON IL NOME DI ROBERTO DE LUCA

C’è anche un PIANO C per le prossime elezioni comunali di Salerno ed è quello che porta, dritto dritto, al nome dell’ex assessore comunale al bilancio Roberto De Luca, costretto, nel cuore della campagna elettorale per le Politiche 2018, a dimettersi per un’inchiesta che lo vedeva coinvolto, conclusasi con un proscioglimento nei confronti del figlio minore del Presidente della Regione Campania. Il Piano C, quello che, forse, molti, anche all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno, non vogliono neppure prendere in considerazione perchè i rapporti politici tra i due rampolli di casa De Luca (Piero e Roberto) sono tutt’altro che sereni. Il nome di Roberto De Luca, è bene ricordarlo, circolava anche cinque anni fa, prima della indicazione ufficiale nei confronti di Vincenzo Napoli. E, per evitare dolorosi mal di pancia all’interno delle liste della coalizione Napoli, fu chiesto a Roberto De Luca di non candidarsi: tutti tirarono un sospiro di sollievo perchè le preferenze avrebbero potuto ricevere una radicale trasformazione.

Share on: WhatsApp