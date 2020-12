SALERNO, COMUNALI 2021. FDI PUNTA SU ESPOSITO, CIRIELLI: “UN CANDIDATO AUTOREVOLE”

In una intervista rilasciata al quotidiano La Città, Edmondo Cirielli, leader di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, lancia il nome del candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Salerno: “Gennaro Esposito è un candidato autorevole e due anni fa, nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati, ha preso piu’ voti anche di Piero De Luca”.

Cirielli entra, dunque, nella trattativa tra i partiti del centro destra, nella città di Salerno, per affrontare le prossime elezioni comunali e parla della necessità di trovare una intesa per l’unità, senza, pero’, abbandonare l’idea per Fratelli d’Italia, di presentare il proprio simbolo alle prossime elezioni comunali.

Nell’intervista rilasciata a Gaetano de Stefano, il Questore della Camera dei Deputati lancia anche due nomi per le prossime elezioni comunali di Battipaglia (Ugo Tozzi) e di Eboli (Cardiello), lasciando intendere che Fdi, anche per le amministrative 2021, vuole recitare un ruolo da protagonista all’interno del centro destra.