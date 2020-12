SALERNO, COMUNALI 2021. IL MANIFESTO DEI 50 PER UNA COALIZIONE ALTERNATIVA A NAPOLI

L’appello nasce da una idea del giornalista Gaetano Amatruda, grazie allo stimolo di personalità come l’avvocato Enzo Indelli in particolare e poi ancora Fabio Mammone, Pia Napoli ed operatori ‘estranei’ alla politica come Mimmo Fortunato o il noto pediatra Basilio Malamisura.

Ci sono consiglieri comunali, ex consiglieri della città capoluogo, intellettuali, rappresentanti del mondo

Accademico e delle professioni. Qui i primi nomi 50, saranno 100 il fine settimana.