SALERNO, COMUNALI 2021. L’ASSOCIAZIONE ANDARE AVANTI PRONTA CON UNA LISTA

L’Associazione ‘Andare Avanti’ si prepara per le prossime elezioni amministrative di Salerno. Gli animatori, Michele Romaniello e Gaetano Amatruda sono già a lavoro.



Il giornalista Gaetano Amatruda starebbe già lavorando alla lista che potrebbe avere il nome dell’Associazione o confluire in altri progetti civici, nuovi e traversali.

Molte le sorprese.

Fra i nomi, se il progetto rimane civico, potrebbe esserci la novità di Luca Lamberti. Il giovane imprenditore, con rapporti internazionali, soprattutto in Svizzera, e protagonista di molte battaglie sociali, potrebbe essere in campo. Il settore turistico da anni lo vede protagonista.

Amatruda, in queste settimane, ha corteggiato l’avvocato Gianni Carrella già uomo dalla grandi preferenze in Consiglio Comunale.

In campo, già pronto, l’avvocato Fabio Mammone primo dei non eletti alle scorse amministrative. Nell’Associazione, dalla prima ora l’avvocato Rosita Orlando e la dottoressa Lina Marinelli. Gli organizzatori hanno già sondato la disponibilità di due medici della città e di un noto sportivo ma rimane massimo riserbo. In questi anni l’associazione ha organizzato iniziative contro la violenza sulle donne, sul tema della Sla e diversi incontri con i commercianti ed i professionisti.