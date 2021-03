SALERNO, COMUNALI 2021. TEDESCO A TELECOLORE: “BASTA STRUMENTALIZZAZIONI SUL MIO NOME”

Michele Tedesco, da giorni chiamato in causa come potenziale candidato sindaco di un’ampia coalizione per le prossime elezioni comunali 2021 a Salerno, in una intervista rilasciata a Telecolore chiarisce alcuni concetti.

“Ho dato la mia disponibilità all’ascolto”, ha sottolineato Michele Tedesco, “perchè amo Salerno ma non voglio che si strumentalizzi il mio nome sull’altare di interessi personali o ancora peggio lo si utilizzi per barattare un consigliere piuttosto che un assessorato”.

Tedesco, nel corso della lunga intervista, non cita mai direttamente il centro destra o quella parte di centro sinistra che sarebbe pronta a sostenerne la candidatura a sindaco ma precisa “ho detto no al centro destra quando mi ha detto di candidarmi in maniera unitaria cosi’ come ho detto no al centro sinistra”.