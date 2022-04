SALERNO. DAL PROSSIMO 2 MAGGIO RIPARTE LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

È stata effettuata questa mattina la consegna dei lavori per l’affidamento ponte finalizzato all’avvio delle manutenzioni per il taglio dell’erba sulle strade e nelle aiuole della città. Ad aggiudicarsi l’appalto, espletato attraverso la piattaforma MEPA (mercato della pubblica amministrazione), è la società Agriverde srl. È questo un primo passo fatto dall’Amministrazione Comunale, in attesa di completare l’iter per l’aggiudica dell’appalto biennale.

Dopo la registrazione del contratto, i tecnici della società Agriverde hanno avviato i sopralluoghi nelle aree della città in base al cronoprogramma stilato dall’Amministrazione. Le lavorazioni avranno inizio lunedì prossimo 2 maggio partendo dal litorale cittadino orientale per poi proseguire nella zona orientale dove si registrano maggiori criticità e a seguire tutte le altre zone della città.

“Con questa procedura – spiega il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – garantiremo a partire dai prossimi giorni un servizio fondamentale alla cittadinanza, in attesa dell’aggiudica definitiva che sarà ultimata nelle prossime settimane. Abbiamo stilato un programma di interventi sulla base delle maggiori criticità riscontrate. Inizieremo dalle aree del lungomare della zona orientale, per poi proseguire via via in ogni quartiere fino al centro città”.

“Si avvia finalmente un primo significativo intervento in città – commenta l’Assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella – Diamo inizio a una nuova fase che, a partire dall’aggiudica dell’appalto biennale e dalla scadenza della gara dei parchi (3 maggio) ci consentirà definitivamente di riattivare in modo efficace le manutenzioni e la cura del verde pubblico della città. Ringrazio gli uffici tecnici e il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, che hanno lavorato in stretta sinergia con l’assessorato consentendo di avviare finalmente lavori necessari al miglioramento del decoro della città”.