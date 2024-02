SALERNO. DONATO PESSOLANO: “GARANTIRE SICUREZZA E DECORO AMBIENTALE IN CITTA’ “

“Garantire sicurezza, rispetto per l’ambiente e salute dei cittadini è possibile nella nostra città”. Lo dichiara il consigliere comunale di Oltre Donato Pessolano. “La nostra amministrazione, a differenza dei numerosi proclami che mette in atto, non è affatto green: lo testimonia, ad esempio, l’impiego delle auto da parte degli agenti della Municipale perfino nelle aree pedonali. Questo non solo, infatti, non è efficiente ma è anche irrispettoso dell’ambiente”. “Le auto sono costrette a spostarsi sul Lungomare a passo d’uomo, senza eliminare i rischi per la sicurezza in quanto, comunque, procedono in una zona pedonale per antonomasia. Inoltre, la presenza di veicoli a carburante tradizionale, come quelli in uso dal nostro corpo cittadino di Polizia Municipale, non contribuisce alla salubrità dell’aria in una zona verde molto frequentata da famiglie e bambini. Questi ultimi, il più delle volte, sono costretti a inalare i gas di scarico delle auto in transito, poiché le parti meccaniche in questione sono poste a livello dei passeggini o, comunque, alla loro altezza”. “Proporrei, quindi, l’uso delle biciclette a pedalata assistita, che rappresenterebbero, quindi, nelle aree non carrabili, uno strumento imprescindibile per la prevenzione della microcriminalità. Da tempo impiegate da comandi di Polizia Municipale di altre città italiane, consentirebbero, nel contesto del Lungomare cittadino dove vige un presidio fisso, agli agenti di muoversi in modo tempestivo ed agevole anche nelle corsie e nei vialetti non percorribili da mezzi a motore. Suggerirei, poi, una sperimentazione dell’uso delle bici a pedalata assistita nel tratto della passeggiata fronte mare; questo potrebbe essere esteso anche ad altri luoghi di interesse, come al parco del Mercatello o del Seminario ma anche ad aree non raggiungibili in auto del centro storico, oltre che al Corso Vittorio Emanuele ed alle sue traverse limitrofe”.

Share on: WhatsApp