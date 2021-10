SALERNO. GIUNTA TECNICA ? DIETROFRONT DI NAPOLI, I PARTITI RIVENDICANO I RUOLI DI GOVERNO

Non sembra aver ottenuto l’entusiasmo sperato il progetto del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli di dare vita ad una giunta interamente tecnica per il governo della città: i responsabili dei partiti – ed anche delle liste – hanno espresso perplessità sulla proposta, nata sull’onda mediatica delle inchieste giudiziarie degli ultimi giorni. Secondo la versione dei portavoce dei consiglieri in attesa di proclamazione le indagini, al momento, non coinvolgono i consiglieri eletti ed un solo assessore (Savastano, ndr). Da qui la necessità di valutare con calma e prudenza la situazione che è pur sempre in evoluzione ma, ad oggi, molto limitata per il coinvolgimento diretto di amministratori comunali. Ed ecco allora che Napoli potrebbe tornare sui suoi passi e procedere, al massimo nella giornata di venerdi’, alla nomina dei nuovi assessori: magari, non tutte le caselle a disposizione, ma con una rappresentanza di tutte le liste ed i partiti che hanno contribuito alla vittoria alle ultime elezioni.

