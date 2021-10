COMUNE DI SCAFATI. OK IN GIUNTA PER FONDI ALIMENTARI DA 877 MILA EURO

Con delibera n. 97 del 13 ottobre 2021 la Giunta comunale, su proposta dell’Assessore alle Politiche sociali Raffaele Sicignano, ha approvato le modalità di utilizzo del fondo di solidarietà alimentare, per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legge 73/2021 – Sostegni bis, che prevede l’assegnazione ai Comuni di risorse economiche destinate a finanziare misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, per il pagamento dei canoni di locazione per le utenze domestiche.

L’Esecutivo del Sindaco Cristoforo Salvati ha regolamentato le modalità di utilizzo dei fondi che, con D.L.

25 giugno 2021, n.73, e decreto 24 giugno 2021 Ministero dell’Interno/Ministero dell’Economia e Finanze,

sono stati assegnati al Comune di Scafati , per un importo di 877,248 euro.

Tali risorse saranno impiegate come di seguito riportate:

– 300.000 euro per l’erogazione dei buoni spesa;

– 400.000 euro come agevolazione alle famiglie per il pagamento della Tari;

– 177.248 euro come agevolazione alle famiglie per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione.“

Siamo consapevoli – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – del fatto che l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le restrizioni imposte dalla pandemia hanno avuto effetti devastanti sull’economia del paese, arrecando notevoli difficoltà a tantissime famiglie che oggi versano in stato di bisogno. Le legge ci consente di utilizzare questi fondi che sono stati assegnati al nostro Ente per finanziare azioni di sostegno alle famiglie che vivono in condizioni di difficoltà. Abbiamo, pertanto, deciso di utilizzare una parte dei fondi per erogare i buoni spesa e un’altra corposa parte sotto forma di agevolazioni per il pagamento della tari sulle utenze domestiche, per l’anno 2021, e per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione. Per i commercianti, che sono destinatari di altro apposito fondo per circa 500mila euro, è in corso di definizione la regolamentazione delle modalità di accesso al relativo sgravio. Voglio ringraziare l’Assessore Raffaele Sicignano per l’impegno ed il presidente della Commissione consiliare Affari sociali, Laura Semplice, per aver contribuito alla definizione dei contenuti della proposta di delibera approvata oggi”.