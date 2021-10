ELEZIONI PROVINCIALI 2021, IL GOVERNO INDICA LA DATA: SI VOTA IL 18 DICEMBRE

Una Vigilia di Natale di campagna elettorale, anche se solo tra i sindaci ed i consiglieri provinciali, per lo svolgimento in tutta Italia delle Elezioni Provinciali: il Governo, infatti, ha indicato quale data unica quella del prossimo 18 Dicembre.

In Provincia di Salerno si voterà solo per il rinnovo del Consiglio Provinciale mentre in altre province, come ad esempio ad Avellino, si procederà anche all’elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Le liste dovranno essere presentate 20 giorni prima della scadenza elettorale: il 29 Novembre, dunque, ci sarò il termine ultimo per il deposito delle liste che dovranno essere accompagnate dalle firme pari almeno al 5% del totale dei votanti.