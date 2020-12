SALERNO, LA CITTA’ SI PREPARA AL VOTO DEL 2021 TRA DUBBI ED INCERTEZZE

C’è un clima di grande fibrillazione nella politica della città di Salerno dove, l’ultimo consiglio comunale dell’anno, ha sancito l’addio alla maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli di ben 7 consiglieri comunali, eletti nella sua coalizione, salvo, poi, prenderne le distanze alla vigilia della campagna elettorale. Sono ancora tanti i dubbi e le incertezze sui nomi, sulle alleanze, sulle possibili novità di una tornata elettorale per la quale il dibattito politico nel comune capoluogo pare, improvvisamente, essersi ravvivato. L’esito delle Regionali 2020 di settembre aveva consegnato l’idea di un risultato quasi identico per le Comunali 2021 a Salerno: non dimentichiamo che, nel 2016, Vincenzo Napoli ottenne, al primo turno, una percentuale superiore al 70%. Ed invece no: quella grande coalizione che ha riportato De Luca a Palazzo Santa Lucia, che sembrava pronta a riproporsi attorno a Vincenzo Napoli per le Comunali, è lontana. Ci sono molte perplessità, al di là di chi ha già preso le distanze dall’attuale maggioranza, perchè cio’ che non è piaciuto a molti è stata le gestione dei rapporti all’interno del Governo cittadino, gestito per lo piu’ da un cerchio magico nel quale partiti e molti consiglieri non si sono neppure potuti avvicinare. Il malcontento covava da tempo, era chiaro a tutti, solo a chi non voleva vederlo. Ora è esploso ed i botti, statene sicuri, continueranno anche nelle prossime settimane. C’è tempo per rimarginare le ferite aperte nel corso degli ultimi 5 anni ? E, soprattutto, Vincenzo Napoli è ancora il nome unico sul quale ragionare per le prossime elezioni comunali di primavera? I dubbi e le incertezze sono tante.

