FULVIO FREZZA (PIU’ EUROPA): “IN BILANCIO REGIONALE FONDI PER LA COOPERAZIONE”

“Grazie a un nostro emendamento alla legge di bilancio regionale a firma Frezza, finalmente viene istituito un fondo per gli interventi a favore della “cooperazione allo sviluppo sostenibile e la solidarietà internazionale”.

Lo dichiara Fulvio Frezza, Consigliere Regionale di Piu’ Europa.

È un primo passo, cui ne dovranno necessariamente seguire altri, affinché anche la Campania sostenga un mondo di associazioni e volontari che svolge una funzione fondamentale nei processi di sviluppo sostenibile a livello globale. Solo un anno fa, la regione Campania non aveva neppure una legge sulla cooperazione, ora insieme alla legge ci sono le prime risorse per una programmazione che – come noi auspichiamo – possa rendere la Campania una vera terra protagonista nella promozione di relazioni solidali tra la ricca Europa e le aree più difficili del pianeta”.