SALERNO. MA QUALI LUCI ANNULLATE? FINANZIAMENTO CONFERMATO, EVENTO DIVERSO PER 2020

Non c’è stato nessun annullamento dell’evento Luci d’Artista a Salerno ma una semplice rimodulazione degli eventi, con finanziamenti confermati tanto dalla Regione Campania quanto dal Comune di Salerno. Le dichiarazioni di qualche amministratore comunale hanno creato grande confusione in città, soprattutto tra gli operatori del settore del turismo ma, dalle stanze dello Staff del Sindaco Vincenzo Napoli, fanno sapere che non c’è stata nessuna revoca della delibera ma una semplice riorganizzazione, alla luce dell’emergenza Covid 19, per tutti gli eventi da programmare in città. D’altronde il finanziamento ottenuto dalla Regione Campania è vincolato al suo utilizzo e non puo’ essere distratto per altre ragioni.

