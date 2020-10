PELLEZZANO. IL COMUNE POTRA’ ACCEDERE AGLI ATTI DELLA REGIONE PER STUDIO SPES FONDERIE PISANO

Il Comune di Pellezzano potrà accedere agli atti per conseguire i risultati dello “SPES” – Studio di Esposizione nella popolazione Suscettibile – al fine di verificare la potenziale ricaduta di inquinanti nelle zone geograficamente

interessate dalla presenza delle Fonderie Pisano.

A renderlo noto è il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra , dopo che con nota dello scorso 8 ottobre, acquisita al protocollo del competente Ufficio Regionale della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, il Vice Capo di Gabinetto della Giunta Regionale della Campania ha trasmesso le istanze di accesso agli atti prodotte da un gruppo di cittadini e dall’Associazione “Salute e Vita” e per il tramite dell’Avvocatura Regionale la

stessa istanza è stata trasmessa anche al Primo Cittadino di Pellezzano.

La nota della Regione Campania, ha pertanto invitato i soggetti interessati, o loro delegati nelle forme di legge, a presentarsi con un unico rappresentante per istante, per la visione, consultazione ed eventuale estrazione di copia dello SPES il giorno 21 ottobre al II piano del competente Ufficio Regionale, situato in via Generale Clark n. 104 Napoli nel rispetto delle misure di sicurezza Covid-19.