SALERNO. MICHELE SARNO: IN ARRIVO UNA NUOVA LISTA GUIDATA DA UN EX CONSIGLIERE COMUNALE

Nei prossimi giorni la coalizione del candidato Sindaco di Salerno Michele Sarno si arricchirà di una nuova lista, ovviamente di carattere civico, guidata da un ex consigliere comunale del centro capoluogo. Per Sarno si tratta di un nuovo importante tassello da inserire nel puzzle della alleanza di partiti e liste civiche che ne accompagnerà la campagna elettorale per le Comunali 2021. Intanto, nei prossimi giorni, saranno anche resi pubblici i primi punti programmatici intorno ai quali si muoverà l’azione politica dell’avvocato penalista salernitano.

