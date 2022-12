SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “FONDI PER EX SCUOLA GATTO, UNA BUONA NOTIZIA”

PER POLO DIDATTICO EX SCUOLA ALFONSO GATTO

L’Ambito S5 di cui il Comune di Salerno è capofila ha ottenuto un finanziamento di 1.993.248,66 euro dalla Regione Campania per l’abbattimento dell’ex Scuola Alfonso Gatto in via Palo e per la costruzione, al posto del vecchio edificio, di un Polo Didattico innovativo destinato ai bambini fino a sei anni. Nel nuovo edificio saranno ospitate anche le associazioni che nel vecchio plesso stanno svolgendo attività culturali, ludiche ed educative al pomeriggio.