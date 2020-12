SALERNO, PIAZZA ALARIO. LA COMMISSIONE TRASPARENZA ASCOLTA I COMITATI DEI CITTADINI

“Dopo ampia discussione, la Commissione Trasparenza ha disposto l’audizione dei comitati di Piazza Alario preceduta da una relazione scritta con eventuale documentazione da far pervenire ai commissari prima della seduta”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale chiarisce che “la Commissione anche per altre vicende ha disposto ove richiesto l’ascolto dei cittadini per la funzione primaria di difesa dei diritti”.

“All’esito dell’audizione dei comitati si procederà eventualmente a convocare i dirigenti e i funzionari”, chiarisce Cammarota, “in attesa di discutere la vicenda nel prossimo consiglio comunale”.