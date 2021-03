SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “CAMPAGNA VACCINALE TROPPO LENTA, IL SINDACO SPIEGHI IL PERCHE'”

“La campagna di vaccinazione nella città di Salerno procede con eccessiva lentezza; non solo per il personale docente, per cui la campagna vaccinale in città e’ praticamente ferma, ma anche per gli anziani con più di ottanta anni le vaccinazioni a Salerno vengono somministrate con inspiegabile calma.” Lo denuncia il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano secondo il quale “non è neppure comprensibile il metodo con cui si stia procedendo a convocare gli anziani da vaccinare, atteso che, a quanto pare, non sarebbero chiamati ne’ in ordine

di prenotazione ne’ con criteri anagrafici. “

A questo punto l’interrogazione rivolta al sindaco di Salerno per sapere “se il Sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, intenda sollecitare l’Asl per velocizzare la campagna di vaccinazione neppure ancora avviata per il personale didattico e che, invero, procede con eccessiva lentezza per gli anziani e quali criteri sono adottati dalle autorità sanitarie per stabilire l’ordine di convocazione degli anziani che ci sono prenotati per la vaccinazione.”