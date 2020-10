SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “CONDIVIDO LA PROTESTA DEI COMMERCIANTI DI SALERNO”

Condivido la protesta degli imprenditori che hanno manifestato stamane in piazza Amendola prima e sotto il Comune poi e solidarizzo in pieno con loro. Condivido le loro ansie e preoccupazioni e quelle dei tanti lavoratori alle loro dipendenze. Chi ha il coraggio di intraprendere in un momento particolarmente preoccupante, chi produce ed ha l’onere di creare e difendere posti di lavoro va ascoltato con attenzione e sostenuto.

Lo dichiara Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia.

L’attuale governo regionale, senza indugio alcuno e senza remore, sforna ordinanze talvolta perfino cervellotiche e penalizza oltremodo chi investe e produce, senza prevedere allo stato misure compensative. La Regione ha il dovere di disporre tutte le restrizioni che ritiene utili a tutelare la salute pubblica, avrebbe avuto, altresì, il dovere di prevenire e magari organizzare meglio la sanità ed i trasporti avendone avuto il tempo, ma certamente non ha il diritto di addossare ad alcuni soltanto costi che devono essere sostenuti da tutti. Non si può chiedere a ristoratori, esercenti, partite IVA e loro dipendenti di pagare per le inefficienze, per i ritardi, per l’assenza di controllo, per l’inadeguatezza amministrativa di chi, poi alle strette, riesce a fare solo la cosa più semplice: chiudere. Si eviti che le aziende in questione siano poi costrette a chiudere per sempre, con conseguenze insostenibili per il tessuto produttivo, per l’economia elle nostre città e per l’occupazione.