SALERNO. ROBERTO CELANO: “IL COMUNE MOSTRI I DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO DI PIAZZA CAVOUR”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede, in maniera ufficiale, al Comune di Salerno, di esibire tutti i documenti che riguardano il procedimento che ha portato alla revoca della concessione a favore della società che si stava occupando della realizzazione dei parcheggi interrati nei pressi di Piazza Cavour. In modo particolare, tra i documenti richiesti, ci sarebbe anche un Decreto Ingiuntivo emesso contro il Comune di Salerno del valore di oltre 3 milioni di euro che, secondo alcuni, avrebbe provocato la reazione di Palazzo di Città.

In modo particolare il Consigliere Roberto Celano chiede Copia dei seguenti documenti: – pec della P.C.S. (Parking Cavour Salerno) Srl del 10.03.2023 prot. 4781- richiesta ristoro economico; – diffida ad adempiere da parte della P.C.S. (Parking Cavour Salerno) Srlx art. 1454 Cod.civ. del 14.11.2023; – diffida e messa in mora da parte della P.C.S. Srl del 15.12.2023 ex art. 1219 del Cod.civ.; – decreto ingiuntivo n° 385/2024 per €. 3.308.061,88 emesso in data 19.01.2024 dal Tribunale Civile di Salerno in danno del Comune di Salerno.