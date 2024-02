ANTONIO IANNONE (FDI): “IN CAMPANIA CONCLUSI TUTTI I CONGRESSI, GRANDE PROVA DI DEMOCRAZIA”

“Con il Congresso di Fratelli d’Italia di Napoli Città abbiamo concluso tutti e sei i Congressi campani. Quattro mesi di lavoro intenso e desidero complimentarmi con i Presidenti eletti: Domenico Matera per Benevento, Gimmi Cangiano per Caserta, Giuseppe Fabbricatore per Salerno, Ines Fruncillo per Avellino, Michele Schiano per Napoli Provincia e Marco Nonno per Napoli Città.

Uguali complimenti vanno a tutti coloro che sono stati eletti nei ruoli di Dirigenti provinciali. Il grazie più grande però va ai nostri militanti che hanno lavorato per animare discussione e le votazioni ai seggi. Con loro abbiamo tenuto congressi veri dove ogni iscritto ha potuto scegliere i vertici del proprio territorio con voto uguale. Abbiamo visto file di persone ai seggi che in maniera serena si sono espressi liberamente. È stata una festa della democrazia diversamente dal Pd campano con vicende opache e truppe cammellate in campo solo per il potere locale. Merito a tutta la nostra Comunità che ha saputo lavorare e confrontarsi cogliendo l’opportunità che Giorgia Meloni ci ha dato. Un ringraziamento speciale al Vice Ministro Cirielli ed al Ministro Sangiuliano che non hanno fatto mancare presenza e vicinanza ovunque”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.