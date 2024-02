FULVIO BONAVITACOLA DIFENDE IL TERZO MANDATO PER DE LUCA: “IN ALTRE REGIONI LO HANNO FATTO”

Se De Luca vuole fare il terzo mandato? “Sul piano legislativo ci sono già state regioni che lo hanno fatto e non capisco perché non dovrebbe farlo anche la Campania. Su quello politico mi pare che il Pd abbia aperto una riflessione interessante”. A dirlo, è Fausto Bonavitacola, vicepresidente della regione Campania, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“Se De Luca avesse avuto intenzione di insultare la Meloni avrebbe potuto farlo nel comizio davanti a migliaia di persone, parlando ai media o nei momenti in cui si fronteggiava con le forze dell’ordine. In separata sede ha usato un’espressione di stizza in risposta ad una provocazione. E’ stata una battuta come ha detto anche lui”. A dirlo, è Fausto Bonavitacola, vicepresidente della regione Campania, intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. L’accusa al governatore era l’aver speso per la regione Campania solo il 20% dei fondi…“E’ assolutamente falso. La regione è all’80% degli impegni e al 50% della spesa”