SALERNO, SCUOLE CHIUSE. CAMMAROTA: “IL SINDACO FORNISCA I DATI PER LA SCELTA”

Il Sindaco di Salerno chiude le scuole senza alcun motivo dichiarato e quindi arbitrariamente, ed invece deve spiegare e rendere conto alla città, a prescindere dall’opportunità o meno della scelta”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “a qualche chilometro di distanza, come a Pontecagnano, le scuole sono aperte, mentre a Salerno non vengono forniti dati, numeri, notizie, sui quali giustificare la chiusura”.

“E’ evidente la disomogeneità del dato”, conclude Cammarota, “di cui chiederemo conto anche in Commissione Trasparenza, perchè vogliamo sapere e quali sono i reali motivi della chiusura”.