“Ascoltare i pareri ed i giudizi dei turisti in visita a Salerno per migliorare i servizi da offrire”. E’ questa la proposta che lancia Chiara Tancredi, imprenditrice del settore ristorazione ed accoglienza, oggi candidata con la lista dei Progressisti per Salerno, con Vincenzo Napoli sindaco, alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 Ottobre.

