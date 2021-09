Prima Caserta, poi Benevento, infine Salerno: un sabato di campagna elettorale sui territori per il leader della Lega Matteo Salvini, in campo per sostenere i candidati di centro destra per le prossime comunali. In serata, a Salerno, incontro con i candidati della lista Prima Salerno, alla presenza del candidato sindaco Michele Sarno ed una risposta ai continui attacchi di Vincenzo De Luca.

