FISCIANO. NICOLA RUGGIERO: “PROTEZIONE CIVILE, 5 ANNI DI IMPEGNI CONCRETI”

“Anche nel settore della Protezione Civile il Comune di Fisciano, negli ultimi 5 anni, ha compiuto passi da gigante e per questo voglio ringraziare la fiducia che mi è stata accordata dal Sindaco Vincenzo Sessa ed il prezioso aiuto che mi è stato fornito dal Comandante della Polizia Municipale Francesco della Bella e dal dirigente comunale Giuseppe Vertullo”. Lo dichiara Nicola Ruggiero, Assessore comunale di Fisciano con delega alla Protezione Civile.

“La delega alla Protezione Civile”, continua Ruggiero, “mi ha consentito di approfondire i temi della capacità organizzativa di un ente pubblico ma anche della necessità di coinvolgere le associazioni private in un settore molto delicato ed importante. Nel corso degli ultimi 5 anni, oltre ad affrontare diverse emergenze come quelle legate al rischio idrogeologico per finire a quella degli incendi boschivi, abbiamo effettuato anche l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile ed ottenuto un finanziamento di 30.000 mila euro per l’adeguamento degli strumenti di Protezione Civile.”