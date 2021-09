VINCENZO DE LUCA PRESENTA IL PROGETTO PER IL NUOVO OSPEDALE DI SALERNO

Dopo l’aeroporto di Salerno ed il completamento delle opere di viabilità, adesso è il momento della Sanità. E cosi’ il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella mattinata di domani 13 settembre, entrerà ancora una volta in maniera diretta, nella campagna elettorale per le Comunali 2021, presentando il progetto per la realizzazione del nuovo Ospedale di Salerno. Un’opera interamente finanziata dalla Regione Campania che dovrebbe sorgere a poche centinaia di metri dall’attuale sede dell’Ospedale.

