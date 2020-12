SAN CIPRIANO PICENTINO. DOPO 30 ANNI ACCORDO COMUNE-PRO LOCO

Grande passo per la Pro Loco e l’amministrazione comunale.

Ieri pomeriggio, per la prima volta in oltre 35 anni, queste due realtà sottoscrivono quel legame che le unisce e le vede collaborare: è stato redatto il Protocollo d’Intesa.

Innegabili sono gli scontri che, nel corso della storia, le ha viste protagoniste: avete potuto visionare, qualche tempo fa, una causa persa dal comune in favore della Pro Loco, quando il verbale con cui venne sequestrato il furgone della Pro Loco (nell’ormai lontano 2018) è stato dichiarato illegittimo.

Giustissimo combattere contro le ingiustizie, ma oggi possiamo dire che lo spirito di collaborazione e l’impegno che legano queste due realtà sono molto più forti degli screzi passati ed è il momento, per la Nuova Pro Loco e l’amministrazione, di mettere da parte queste vecchie ombre e far sì che il documento firmato oggi duri negli anni a venire. Consapevoli che il direttivo dell’associazione e gli amministratori del Comune cambieranno periodicamente, ma che questa pietra miliare di cooperazione resterà.

Oggi scriviamo un altro rigo di storia del nostro territorio: il preludio di un rafforzamento dello spirito di unità che coinvolge tutta la nostra comunità.