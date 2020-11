SAN CIPRIANO PICENTINO. IL COMUNE ACQUISTA SATURIMETRI PER LE FAMIGLIE CON POSITIVI AL COVID 19

Il Comune di San Cipriano Picentino ha acquistato un saturimetro per ogni famiglia in cui è presente una persona positiva al Covid-19.

Da oggi, 16 novembre, ogni nucleo familiare al cui interno è presente una persona positiva potrà richiedere, telefonando al comune al numero 3482469378, il saturimetro in comodato d’uso gratuito e rimanerne in possesso sino alla completa guarigione.

Il saturimetro servirà a misurare e monitorare il livello di ossigenazione del sangue per poi comunicarlo al medico di famiglia oppure ai sanitari del 118.

