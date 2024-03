SAN CIPRIANO PICENTINO. LA REGIONE CAMPANIA FINANZIA CON 1.6 MILIONI DI EURO I LAVORI PER LA SCUOLA MEDIA

Un nuovo importante e prestigioso traguardo per l’Amministrazione Comunale di San Cipriano Picentino, guidata dal Sindaco Sonia Alfano: la Regione Campania, infatti, ha finanziato con oltre 1.6 milioni di euro i lavori di efficientamento energetico da realizzare all’interno della scuola media del territorio. Gli uffici del Comune di San Cipriano Picentino si confermano capaci di effettuare progettazioni finanziabili, come nell’ultimo caso della scuola media: negli ultimi 5 anni di lavoro, complessivamente, sono stati oltre 18 i milioni di euro di finanziamenti per opere pubbliche, ottenuti dall’amministrazione comunale del Sindaco Sonia Alfano.

Share on: WhatsApp