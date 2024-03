BELLIZZI. NICOLA PELLEGRINO PRESENTA LA SUA LISTA CIVICA FUTURO IN COMUNE

Entra nel vivo la campagna elettorale di Nicola Pellegrino, Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi, che, nella giornata di ieri, ha presentato, ufficialmente il simbolo con il quale si presenterà alle prossime comunali da candidato alla carica di Sindaco.

“FUTURO IN COMUNE” scrive Nicola Pellegrino, ” non è solo un nome, ma un invito a guardare avanti, a lavorare uniti per il bene comune. Siamo convinti che solo insieme possiamo scrivere e determinare il destino della nostra amata città. Ogni vostra idea, ogni vostro contributo, sarà fondamentale per creare un Bellizzi migliore per tutti. Vi ringraziamo di cuore per aver condiviso con noi questo momento speciale e vi invitiamo a continuare a essere parte attiva del nostro percorso. Siamo pronti a lavorare al vostro fianco, con impegno e passione, per un futuro di crescita e prosperità per Bellizzi e per tutti i suoi abitanti.”