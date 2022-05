SAN CIPRIANO PICENTINO. LO SFOGO DEL SINDACO ALFANO: “ATTACCHI NON POLITICI, SOLO PER LA POLTRONA”

“Dal 2021 la maggioranza è sotto attacco…Ma non da un punto di vista politico…

Lettere anonime su questioni personali del sindaco, sulla famiglia del sindaco, sui singoli consiglieri comunali, su lavori pubblici di interesse della comunità, alla corte dei conti ed alle forze dell’ordine solo ed unicamente per bloccare ed impaurire il sindaco e la sua maggioranza, e bloccare l’attività amministrativa ed il paese per puro scopo personale, il tutto durante un periodo difficile di pandemia.

SOLO PER LA SEDIA DEL SINDACO

Ieri secondo molte voci, in consiglio comunale era prevista la caduta della maggioranza, con la non approvazione del rendiconto 2021 e del bilancio di previsione 2022, ma per l’ennesima volta la maggioranza come succede dall’inizio del mandato ha dimostrato la sua compattezza.”

Lo scrive il sindaco di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.

Questa amministrazione ha dimostrato di saper lavorare e voler il bene di questo territorio.

Da gennaio 2022 ad oggi ha presentato complessivamente più di 15.000.000 di euro di progetti, oltre ai diversi finanziamenti già ottenuti (faremo presto un riepilogo), oltre ad aver affrontato egregiamente la pandemia.

Oggi ci si chiede di dichiarare il dissesto del Comune solo ed unicamente per richiedere per l’ennesima volta le dimissioni, e quindi sempre e solo per anteporre l’interesse della poltrona a quella del territorio.

Noi ci siamo impegnati ad affrontare anche il problema bilancio, e risolveremo responsabilmente e silenziosamente con i fatti anche questo per il bene del territorio, in quanto come dicono “gli esperti” i problemi arrivano da lontano, e non ritengo che solo per conquistare una poltrona si debba mettere a rischio i servizi essenziali e il bene della comunità. Ritengo che questa maggioranza stia gestendo diligentemente il denaro pubblico e ne daremo conto.

Comunque L’avversario si sconfigge agli appuntamenti elettorali, lo so che incutono timore, ma è la più alta forma di democrazia e politica.

È doveroso da parte mia ringraziare la maggioranza che nonostante tutte le difficoltà mi è rimasta accanto. La maggioranza della mia maggioranza( scusatemi il gioco di parole) è alla prima esperienza politica e per quello che hanno subito i più avrebbero mollato,

Ma siamo di tempra forte e stiamo dimostrando e continueremo a dimostrare che c’è un nuovo modo di amministrare e fare politica