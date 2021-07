SAN CIPRIANO PICENTINO. VANDALI IN AZIONE, IL SINDACO ALFANO: “MANCA CONTROLLO DEI GENITORI”

Un nuovo atto di vandalismo ai danni di un contenitore per la raccolta degli abiti usati di San Cipriano Picentino e scatta la reazione del sindaco Sonia Alfano che addita, come responsabili, i genitori e lo scarso controllo sulla vita dei figli.

“Le istituzioni, la polizia locale ed i carabinieri ci possono mettere qualsiasi impegno se manca un tassello importante, il controllo dei Genitori!

Abbiamo ormai gruppi di bambini ed adolescenti che girano per il territorio senza nessun controllo…

L’incendio del cassonetto degli indumenti usati stasera è un ulteriore atto vandalico perpetuato ai danni della comunità, l’altra sera un bolgia di ragazzini nel parcheggio accanto al comune entravano ed uscivano da una macchina abbandonata alle 23.00 di sera non superando i 12 anni d’età! in settimana a Pezzano una rissa importante tra adolescenti… oltre gli schiamazzi notturni e motorini rumorosi ( ma i genitori li controllano i motorini dei figli? O dobbiamo intervenire per forza noi?) …

Questi sono alcuni problemi!

ed il dato preoccupante che parliamo di adolescenti e bambini …

Cari genitori noi ci siamo ! e se avete bisogno di un supporto il Comune c’è! ma iniziate ad esserci anche voi ! Solo insieme riusciremo ad uscirne da questa brutta piega che hanno preso i nostri figli.”