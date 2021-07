M5S, LO SCONTRO CONTE-GRILLO FERMA LE TRATTATIVE PER LE COMUNALI 2021

Salerno, Battipaglia ma, soprattutto Eboli dove era in corso un dialogo con il Partito Democratico e con il candidato sindaco Luca Sgroia. Lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle ha fermato tutte le trattative in corso, sui territorio, per la scelta dei candidati, per la composizione delle liste, per la indicazione della coalizione nella quale entrare. Tutto fermo non solo perchè le decisioni romane potrebbero avere effetti anche sul territorio ma anche perchè a condurre le danze erano, prima di tutto, i parlamentari del M5S: Tofalo, Provenza e Cioffi per Salerno, Adelizzi per Eboli e Battipaglia. Quanto ci sarà ancora da attendere ? Impossibile fare previsioni su di una trattativa che si tiene in piedi sulla buona volontà delle parti e che, alla minima dichiarazione fuori dal seminato, potrebbe saltare di nuovo.

