PELLEZZANO. CONCLUSO IL PROGETTO DEL DOPO SCUOLA SPECIALISTICO

“Ringrazio – ha detto il Primo Cittadino – tutti gli operatori del progetto, l’Ufficio Politiche Sociali e l’Assessore al ramo Annaluara Villari per aver realizzato un’iniziativa di integrazione che ha visto coinvolti molti ragazzi in una crescita formativa all’insegna dell’amicizia e dell’apertura sociale sotto tutti i punti di vista. Il progetto, per il momento si conclude tra l’entusiasmo generale dei partecipanti. L’appuntamento per la ripartenza è fissato a fine agosto”.

In questo mese di luglio, intanto, ci sarà il laboratorio musicale, organizzato in collaborazione dell’associazione “La Matryoska”, rivolto agli adolescenti sia disabili che normodotati dai 13 ai 18 anni. Si tratta di un laboratorio di musica d’insieme con percussioni popolari ottenute da oggetti di uso comune adattati all’uso specifico degli stessi. Il laboratorio sarà presentato e inizierà nella giornata del 06 luglio 2021 presso il Centro Polifunzionale “Le Ali” in via Petraroia a Pellezzano e proseguirà per tutto il mese di luglio tutti i lunedì e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19,00. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero di telefono 089.568745 (servizio sociale del Comune di Pellezzano).