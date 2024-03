SAN MARZANO SUL SARNO. FORZA ITALIA RIPARTE DA CARMELA ZUOTTOLO, ATTESA PER GLI ALLEATI

Forza Italia conferma la sua fiducia all’ex Sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo: sarà lei il nome sul quale il partito degli azzurri punteranno per le prossime elezioni comunali della primavera del 2024, con la grande incognita della scelta degli alleati, a cominciare da Fratelli d’Italia. Il clima infuocata, all’interno del centro destra, potrebbe mettere a rischio anche l’accordo, già in vigore, nel comune di San Marzano sul Sarno ma nelle prossime giornate il quadro politico del centro dell’agro dovrebbe essere piu’ chiaro e definito. Non si escludono colpi di scena, a cominciare dalla rottura dell’accordo tra Fratelli d’Italia e Forza Italia proprio nel Comune di San Marzano sul Sarno.

Share on: WhatsApp