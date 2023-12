SAN VALENTINO TORIO. IL PRANZO CON GLI ANZIANI PREPARATO DAGLI STUDENTI DEL “REA”

“Gli studenti ed i docenti dell’ Istituto Superiore “Domenico Rea”, compresi quelli della nostra succursale di Via I° Mezzana, hanno fatto visita agli anziani della comunita’ alloggio “Sorrisi d’ Argento” di Via Porto seguita dalla dott.ssa Monica Greco, che ringrazio di cuore per l’ accoglienza e la disponibilita’.”

Lo scrive il Sindaco del Comune di San Valentino Torio Michele Strianese.

Davvero una bella e sentita iniziativa.

I giovanissimi studenti, insieme ai docenti, hanno preparato dolcini, pasta, bevande per i cari nonnini e poi pranzato insieme a loro.

Hanno poi giocato insieme a tombola, cantato, suonato e soprattutto fatto gli auguri per le imminenti festivita’ natalizie.

Ringrazio per la collaborazione e presenza la Presidente del Consiglio Comunale e delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano e l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo.

Ringrazio di cuore la Dirigente Scolastica dell’ I.I.S. Domencio Rea Prof.ssa. Annamaria D’ Angelo, il Prof. Antonio Campitiello e la Prof.ssa Pina D’ Arienzo responsabile della nostra succursale.

Grazie, inoltre, agli studenti ed ai docenti che hanno davvero fatto un bellissimo gesto d’ amore per i nostri anziani.