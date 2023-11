SAN VALENTINO TORIO. L’EVENTO DELL’AMMINISTRAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

“Continuano le iniziative di confronto, ascolto e sensibilizzazione cui partecipa attivamente la nostra Amministrazione Comunale. Questa mattina presso l’ auditorium delle scuola media di Via Terrazzani, si e’ tenuta una bellissima iniziativa organizzata in sinergia tra Commissione Pari Opportunita’ Comunale, Istituto Scolastico Comprensivo Mazzini/Don Milani ed il Comune di San Valentino Torio, che e’ stato cooordinato dalla consigliera delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunita’ Maddalena Celentano, che ringrazio di vero cuore per l’impegno profuso.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

L’ evento ha visto la partecipazione dagli alunni delle classi di scuola media, che hanno partecipato attivamente con balli, letture e altre iniziative, e li ringrazio calorosamente per la bella mattinata che ci hanno fatto trascorrere.

Ringrazio, inoltre, la Dirigemte Scolastica Dott.ssa Maria Grazia Gervilli, La Prof.ssa Giusy Francavilla che ha moderato l’ incontro e l’ Assessore alla Pubblica Istruzione Raffaella Zuottolo, nonche’ tutte le docenti che hanno collaborato.

Grazie di cuore al Presidente, Vicepresidente e a tutti i componenti della Commissione Pari Opportunita’ del Comune di San Valentino Torio.

Grazie per la partecipazione e per il contributo portato alla giornalista del quotidiano “Il Mattino” Rossella Liguori, al Comandante della Locale Stazione dei Carabinieri Gennaro Corvino, al Maresciallo Piero Scorrano ed al nostro Parroco Don Alessandro Cirillo.

Il Comune di San Valentino Torio e’ in prima linea, tramite la delega alle Politiche Sociali e Pari Opportunita’ per combattare contro la violenza di genere e lo dimostra la presenza, presso il nostro Palazzo Comunale, del CAV (Centro Anti Violenza) VITE DI GIADA dedicato alla memoria di Luana Rainone, nostra concittadina uccisa da chi diceva di amarla.

Durante la mattinata, c’ e’ stata anche la testimonianza della dott. Elvira Alfano, coordinatrice del CAV “Vite di Giada”.